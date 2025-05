Jams Blues au Saloon – Le Saloon de Jean Louis Valence, 11 juin 2025 18:00, Valence.

Drôme

Jams Blues au Saloon Le Saloon de Jean Louis Chemin des Marlhes Valence Drôme

Début : 2025-06-11 18:00:00

fin : 2025-06-11

2025-06-11

Apporte ton instrument et rejoins Jean-Marc Henaux à l’ harmonica et son équipe de musiciens talentueux pour une soirée 100% blues, groove et improvisation.

Lance-toi sur scène ou viens profiter d’une soirée inoubliable au Jean-Louis Saloon !

Le Saloon de Jean Louis Chemin des Marlhes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 22 61 74 jeanlouislesaloon@jeanlouis26.com

English :

Bring your instrument and join Jean-Marc Henaux on harmonica and his team of talented musicians for an evening of 100% blues, groove and improvisation.

Take to the stage or enjoy an unforgettable evening at the Jean-Louis Saloon!

German :

Bring dein Instrument mit und geselle dich zu Jean-Marc Henaux an der Mundharmonika und seinem Team aus talentierten Musikern für einen Abend, der zu 100% aus Blues, Groove und Improvisation besteht.

Stürze dich auf die Bühne oder genieße einen unvergesslichen Abend im Jean-Louis Saloon!

Italiano :

Portate il vostro strumento e unitevi a Jean-Marc Henaux all’armonica e al suo team di musicisti di talento per una serata 100% blues, groove e improvvisazione.

Salite sul palco o venite a godervi una serata indimenticabile al Jean-Louis Saloon!

Espanol :

Traiga su instrumento y únase a Jean-Marc Henaux a la armónica y a su equipo de talentosos músicos en una velada 100% blues, groove e improvisación.

¡Suba al escenario o venga a disfrutar de una velada inolvidable en el Jean-Louis Saloon!

