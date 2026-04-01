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JAMSESSION de l’association Jamadouarn Bar Le Pavé Douarnenez

JAMSESSION de l’association Jamadouarn Bar Le Pavé Douarnenez samedi 11 avril 2026.

Lieu : Bar Le Pavé

Adresse : 9 rue Voltaire

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : 2026-04-11T19:30:00

Fin : 2026-04-11T22:00:00

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Douarnenez

JAMSESSION de l’association Jamadouarn

Bar Le Pavé 9 rue Voltaire Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:30:00
fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :
2026-04-11

JAZZ scène ouverte aux musiciens de Jazz   .

Bar Le Pavé 9 rue Voltaire Douarnenez 29100 Finistère Bretagne  

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English : JAMSESSION de l’association Jamadouarn

L’événement JAMSESSION de l’association Jamadouarn Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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