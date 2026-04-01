JAMSESSION de l’association Jamadouarn Bar Le Pavé Douarnenez
JAMSESSION de l’association Jamadouarn Bar Le Pavé Douarnenez samedi 11 avril 2026.
Douarnenez
JAMSESSION de l’association Jamadouarn
Bar Le Pavé 9 rue Voltaire Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:30:00
fin : 2026-04-11 22:00:00
Date(s) :
2026-04-11
JAZZ scène ouverte aux musiciens de Jazz .
Bar Le Pavé 9 rue Voltaire Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
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English : JAMSESSION de l’association Jamadouarn
L’événement JAMSESSION de l’association Jamadouarn Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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