Jan Krizek, itinéraire d’un solitaire Exposition Les Ateliers des Capucins Brest

Jan Krizek, itinéraire d’un solitaire Exposition

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-12-02 12:30:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2025-12-02

Dans le cadre de la programmation automne/hiver du label Ville d’Art et d’Histoire, le Musée des Beaux-arts vous propose une exposition en hors les murs !

Une exposition mêlant fac-similés et œuvres originales, partez à la rencontre de l’artiste Tchèque Jan Krizek (1919-1985).

En 2023, le musée redécouvre un ensemble important d’œuvres de l’artiste, essentiellement des dessins, aquarelles et estampes, pour lesquelles la figure humaine constituent toujours le thème central. Découvrez le parcours de cet artiste méconnu et plongez dans son univers étonnant.

Informations pratiques

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Accès libre. .

