Jan Madd et le Théâtre-Salon de Magie Cabinet des Curiosités Le Temple-sur-Lot
Jan Madd et le Théâtre-Salon de Magie Cabinet des Curiosités Le Temple-sur-Lot dimanche 5 avril 2026.
Jan Madd et le Théâtre-Salon de Magie
Cabinet des Curiosités 20 Avenue de Verdun Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-05
Le grand magicien Jan Madd accompagné du charmant clown Choupinet revient nous enchanter à partir du 5 avril, au Cabinet de Curiosités
Venez nombreux partager en famille ou entre amis une soirée enchantée, émouvante emplie de joie et de rires.
Plusieurs dates sont proposées.
Le grand magicien Jan Madd accompagné du charmant clown Choupinet revient nous enchanter à partir du 5 avril, au Cabinet de Curiosités
Venez nombreux partager en famille ou entre amis une soirée enchantée, émouvante emplie de joie et de rires.
Plusieurs dates sont proposées. .
Cabinet des Curiosités 20 Avenue de Verdun Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 69 70 45 association@nympheas.info
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English : Jan Madd et le Théâtre-Salon de Magie
The great magician Jan Madd, accompanied by the charming clown Choupinet, returns to enchant us from April 5, at the Cabinet de Curiosités
Come and share an enchanted, moving evening of joy and laughter with family and friends.
Several dates are available.
L’événement Jan Madd et le Théâtre-Salon de Magie Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot
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