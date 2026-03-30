Jan Madd et le Théâtre-Salon de Magie Cabinet des Curiosités Le Temple-sur-Lot

Jan Madd et le Théâtre-Salon de Magie

Cabinet des Curiosités 20 Avenue de Verdun Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-05

Le grand magicien Jan Madd accompagné du charmant clown Choupinet revient nous enchanter à partir du 5 avril, au Cabinet de Curiosités

Venez nombreux partager en famille ou entre amis une soirée enchantée, émouvante emplie de joie et de rires.

Plusieurs dates sont proposées.

Le grand magicien Jan Madd accompagné du charmant clown Choupinet revient nous enchanter à partir du 5 avril, au Cabinet de Curiosités

Venez nombreux partager en famille ou entre amis une soirée enchantée, émouvante emplie de joie et de rires.

Plusieurs dates sont proposées. .

Cabinet des Curiosités 20 Avenue de Verdun Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 69 70 45 association@nympheas.info

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English : Jan Madd et le Théâtre-Salon de Magie

The great magician Jan Madd, accompanied by the charming clown Choupinet, returns to enchant us from April 5, at the Cabinet de Curiosités

Come and share an enchanted, moving evening of joy and laughter with family and friends.

Several dates are available.

L’événement Jan Madd et le Théâtre-Salon de Magie Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot