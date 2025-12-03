Jana Gavacova & Friends JASS CLUB PARIS Paris

19h30 & 21h30

Jana Gavacova, chanteuse et comédienne slovaque, présente son album Biele Noci, mêlant compositions originales et pièces issues du folklore de son pays.

Elle nous invite à un voyage musical où se rencontrent jazz, rythmes brésiliens et mélodies d’Europe de l’Est. Nourrie par la culture gitane et par des influences venues d’ailleurs, Jana crée un dialogue chaleureux et célèbre la diversité des traditions musicales.

Sur scène, elle est entourée d’un ensemble de musiciens venus du Brésil, de Finlande et de France, offrant un concert résolument ouvert sur le monde.

Jana Gavacova / chant

Jonas Metsäkylä / guitare

Jacques Di Costanzo / piano, vibraphone

Joanne Dolly / contrebasse

Isaias Alves / batterie

22h30

Jam session Jazz, animée par Jana Gavacova & Friends

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Jana Gavacova, chanteuse et comédienne slovaque, présente son album Biele Noci !

Le mercredi 03 décembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

De 15 à 19 euros.

Jam session : 5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-04T03:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-03T19:00:00+02:00_2025-12-03T02:00:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/