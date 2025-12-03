Jana Gavacova & Friends JASS CLUB PARIS Paris
Jana Gavacova & Friends JASS CLUB PARIS Paris mercredi 3 décembre 2025.
19h30 & 21h30
Jana Gavacova, chanteuse et comédienne slovaque, présente son album Biele Noci, mêlant compositions originales et pièces issues du folklore de son pays.
Elle nous invite à un voyage musical où se rencontrent jazz, rythmes brésiliens et mélodies d’Europe de l’Est. Nourrie par la culture gitane et par des influences venues d’ailleurs, Jana crée un dialogue chaleureux et célèbre la diversité des traditions musicales.
Sur scène, elle est entourée d’un ensemble de musiciens venus du Brésil, de Finlande et de France, offrant un concert résolument ouvert sur le monde.
Jana Gavacova / chant
Jonas Metsäkylä / guitare
Jacques Di Costanzo / piano, vibraphone
Joanne Dolly / contrebasse
Isaias Alves / batterie
22h30
Jam session Jazz, animée par Jana Gavacova & Friends
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Le mercredi 03 décembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant
De 15 à 19 euros.
Jam session : 5 euros.
Tout public.
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/