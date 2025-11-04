Jane Austen à voix haute Bibliothèque des Batignolles Paris

Les bibliothécaires (et les lecteurs s’ils le souhaitent) liront des

extraits de l’œuvre de l’écrivain Jane Austen.

mardi 4 novembre à 15h

accès libre

salle bleue

de 15h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/