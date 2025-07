JANGADA Concert flottant Saint-Doulchard

Concert flottant mis en scène avec Le pianO du lac dans le cadre champêtre de l’étang de l’Épinière.

Original, varié, tout public, ce concert mis en scène avec Le pianO du lac dans des théâtres d’eau différents chaque soir, invite à la découverte de nouvelles cultures et à une grande traversée de l’Europe au continent américain. Chaque escale est l’opportunité de découvrir un nouveau répertoire mis en valeur par les arrangements, la virtuosité, la complicité des deux musiciens. Vous reconnaîtrez Maurice Ravel, Tigran Hamasyan, Ricardo Herz, Bela Bartok, Robin Rivoire, Django Reinhardt, Hermeto Pascal… Passant du jazz au classique, du blues à la musique brésilienne choro et forró, vous finirez peut-être le concert en dansant sur ces rythmes joyeux et entraînants. ? .

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire contact@saint-doulchard-autrement.fr

English :

Floating concert staged with Le pianO du lac in the country setting of Etang de l’Épinière.

German :

Ein schwimmendes Konzert, das mit Le pianO du lac in der ländlichen Umgebung des Étang de l’Épinière inszeniert wurde.

Italiano :

Concerto galleggiante messo in scena con Le pianO du lac nella cornice campestre dell’Etang de l’Épinière.

Espanol :

Concierto flotante escenificado con Le pianO du lac en el marco campestre del Etang de l’Épinière.

