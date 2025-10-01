J’anime les permanences d’un jardin partagé Les Amoureux des Potagers Cannes

J’anime les permanences d’un jardin partagé Les Amoureux des Potagers Cannes mercredi 1 octobre 2025.

J’anime les permanences d’un jardin partagé Mercredi 1 octobre, 09h00 Les Amoureux des Potagers Alpes-Maritimes

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T09:00:00 – 2025-10-01T18:00:00

Fin : 2025-10-01T09:00:00 – 2025-10-01T18:00:00

Présentation de la mission

Rejoindre l’équipe d’animation des permanences au jardin partagé:

– Maraîchage biologique et permaculture.

– Entretien du jardin.

– Accueil des adhérents, animation de la réunion préalable et partage du travail à faire

– Tenue du journal de bord

– Voir si possible de se faire livrer compost et fumier si besoin

– Responsable de la clé du jardin

Sautez le pas : Travail de plein air dans un cadre agréable, et le jardin se situe au sein des jardins familiaux, ce qui permet des échanges enrichissants

Précisions

– Permanences : une demi journée les mercredis et samedis. (matin ou après midi selon la saison), chemin de la plaine de Laval à Cannes

– Possibilité de travailler en équipe de deux pour animer les permanences, et pour se former si besoin, se transmettre les recommandations , etc…

Merci de vous inscrire sur le site de JeVeuxAider.gouv : https://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat/21707/benevolat-les-amoureux-des-potagers-cannes

Les Amoureux des Potagers Avenue Michel Jourdan 06150 Cannes Cannes 06150 Le Fouery Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat/21707/benevolat-les-amoureux-des-potagers-cannes »}]

Rejoins l’équipe d’animation des permanences au jardin partagé: maraîchage biologique et permaculture, entretien du jardin.