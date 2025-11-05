Janine Harourni en tournée à l’Apollo Théâtre Apollo Théâtre Paris

Janine Harourni en tournée à l’Apollo Théâtre Apollo Théâtre Paris mercredi 5 novembre 2025.

Janine Harouni, deux fois nommée aux Edinburgh Comedy Awards, présente son nouveau spectacle « This Is What You Waited For ».

L’humoriste libano-américaine, basée au Royaume-Uni, nommée pour le prix du meilleur espoir en 2019 et du meilleur spectacle en 2023, classée parmi les « Dix comédiens à suivre » par le Guardian et « prête pour son émission spéciale Netflix » par le Times, nous présente son troisième spectacle de stand-up : une heure joyeuse sur le mariage, la parentalité et toutes ces étapes importantes qui minent lentement le sommeil et la santé mentale.

Spectacle en anglais

Assistez au spectacle « Janine Harouni This Is What You Waited For » le 5 novembre 2025 à l'Apollo Théâtre !

Plongez dans l’univers humoristique et émouvant de cette artiste talentueuse pour une soirée inoubliable.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant

34,50€

Tout public.

Apollo Théâtre 18 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris

https://www.apollotheatre.fr/janine-harouni-lo4251.html