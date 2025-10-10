Janis Nora GRANOVSKY Cie BVZK Théâtre de Lisieux Lisieux
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Entre confession intime et hommage enflammé, un portrait de Janis Joplin au-delà des stéréotypes.
Une comédienne nous fait une confidence elle est persuadée d’être la réincarnation de Janis Joplin. À travers ce lien intime avec l’icône du rock, elle tisse un récit vibrant où se mêlent souvenirs personnels, fragments de la vie de la chanteuse et réminiscences d’une Amérique en révolte. Dans un espace suspendu entre rêve et réalité, accompagnée du guitariste Jérôme Castel, elle fait renaître sur scène l’énergie brute et la voix unique de Janis.
Mise en scène par Nora Granovsky, cette performance incantatoire interroge notre rapport à la liberté, à l’art, à la mémoire. Janis is back.
La Presse en parle
L’autrice et metteuse en scène Nora Granovsky fait renaître, sous nos yeux, une icône musicale des années 1960 :
Janis Joplin. Quand la fureur de vivre devient communion universelle. LA TERRASSE Avignon 2022
Le mot de l’auteur
Janis Joplin incarne cette fureur de vivre vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre , ce jaillissement d’énergie vitale transposée à travers la musique. Traverser la biographie de cette icône du rock c’est aussi s’immerger dans le contexte social et politique de l’Amérique des 60’s NORA GRANOVSKY
Distribution
Conception, texte et mise en scène : Nora Granovsky
Avec Juliette Savary et Jérôme Castel
Assistanat à la mise en scène : Sophie Affholder
Scénographie et vidéo : Pierre Nouvel
Création sonore,
arrangements :
Jérôme Castel
Création lumières : Jérémie Papin
Costumes et accessoires : Constance Allain
Collaboration artistique : Lucie Baratte
Regard complice : Océane Mozas
Régie son : Simon Leopold
Régie générale : Benoit André
Théâtre de Lisieux 2 Rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 61 12 13
English : Janis Nora GRANOVSKY Cie BVZK
Between intimate confession and fiery tribute, a portrait of Janis Joplin that goes beyond stereotypes.
German : Janis Nora GRANOVSKY Cie BVZK
Zwischen intimer Beichte und flammender Hommage, ein Porträt von Janis Joplin jenseits aller Stereotypen.
Italiano :
Un ritratto di Janis Joplin che va oltre gli stereotipi, in parte confessione intima, in parte tributo appassionato.
Espanol :
Un retrato de Janis Joplin que va más allá de los estereotipos, en parte confesión íntima, en parte homenaje apasionado.
