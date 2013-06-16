Jann Halexander & Charlotte Grenat ‘Les gens qu’on aime’ à la Galerie Grand Merci Paris Galerie Grand Merci Paris Paris Mercredi 25 mars, 19h00

L’amour chanté sous toutes ses formes !

Jann Halexander & Charlotte Grenat ‘Les gens qu’on aime’ à la Galerie Grand Merci Paris

“Presque” une comédie musicale, le spectacle “Les gens qu’on aime” invite à visiter ou revisiter l’amour sous toutes ses formes, et nous entraînent dans une palette d’émotions entre choeurs et coeurs.

De chansons originales en grands classiques, Charlotte Grenat et Jann Halexander se promènent d’un registre à l’autre, mêlant leurs voix, leurs compositions et leur bonheur de chanter ensemble pour celui du public, qui peut entonner des refrains spontanément ou à leur demande.

Chez eux, l’amour se décline (mais ne décline pas, fort heureusement) sur tous les tons, à tous les temps et à tous les âges, à Paris, en province depuis 2024. Un spectacle où la poésie courtise l’humour et la tendresse.

Charlotte Grenat et Jann Halexander offrent un souffle, un battement de coeur réjouissant et humain, dans ce monde ou l’amour est bien trop souvent mis à mal. Il est grand temps d’oser dire “je t’aime” à “ces gens qu’on aime” et vice versa, avant que…

Galerie Grand Merci Paris

25 mars 2026

19h

14 Bis Rue Coëtlogon

75006 Paris

Métros Saint-Sulpice/Sèvres Babylone

Durée:1h15-Entrées: 15 euros/T.R: 12 euros

Réservations: billetreduc/06.16.13.98.32

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T20:00:00.000+01:00

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Galerie Grand Merci Paris 14 Bis Rue Coëtlogon 75006 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Paris



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