On lui doit des chansons comme « C’était à Port-Gentil », « Le poisson dans mon assiette », « Rester par Habitude », une poésie acide qui lui a valu d’être surnommé le Jacques Brel gabonais. Jann Halexander revient à ses racines gabonaises avec « Libreville Confidentiel », album poignant, né de son séjour récent au Gabon natal, album dont est extrait la chanson « Coeur Canari ». Le 13 mars 2026 à Paris, il livre ce nouveau chapitre en live. Un concert rare pour un artiste qui n’a jamais cessé de tourner et d’émouvoir depuis plus de vingt ans. L’intime devient événement.

Ouverture des portes à 19h30 Avec Bertrand Ferrier (piano, clarinette), Sébastyen Defiolle (guitare), Naïma (percussions)Invitée : Charlotte Grenat

Jann Halexander revient à ses racines gabonaises…

Le vendredi 13 mars 2026

de 20h00 à 21h30

payant

De 16 à 20 euros.

Public jeunes et adultes.

Théâtre La Camillienne 12, rue des Meuniers 75012 Paris



