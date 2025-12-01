Jann Halexander en showcase 27/12/25, Salle Geneviève Pastre, Paris, Centre LGBT Paris
Jann Halexander est fidèle à la poésie et à ses engagements
En ouverture de la soirée Karaoké organisée par l’association Bi’Cause et le Centre LGBTQI+ le 27 décembre, le chanteur Jann Halexander donnera un concert d’une vingtaine de minutes, accompagné à la guitare par Claudio Zaretti et avec en invitée Charlotte Grenat, à 19h30.
Entrée libre.
Salle Geneviève Pastre
Centre LGBTQI+
63 rue Beaubourg
75003 Paris
19h30
Centre LGBT 63 rue Beaubourg Quartier Sainte-Avoye Paris 75003 Paris