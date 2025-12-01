Jann Halexander en showcase, Centre LGBT Paris
Jann Halexander en showcase, Centre LGBT Paris samedi 27 décembre 2025.
En ouverture de la soirée Karaoké organisée par l’association Bi’Cause et le Centre LGBTQI+ le 27 décembre, le chanteur Jann Halexander donnera un concert d’une vingtaine de minutes, accompagné à la guitare par Claudio Zaretti et avec en invitée Charlotte Grenat.
Entrée libre.
Jann Halexander est fidèle à la poésie et à ses engagements
Le samedi 27 décembre 2025
de 19h30 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Centre LGBT 63 Rue Beaubourg 75003 Salle Geneviève PastreParis
ama2_ama9@hotmail.com
