Jann Halexander en showcase, Centre LGBT Paris

En ouverture de la soirée Karaoké organisée par l’association Bi’Cause et le Centre LGBTQI+ le 27 décembre, le chanteur Jann Halexander donnera un concert d’une vingtaine de minutes, accompagné à la guitare par Claudio Zaretti et avec en invitée Charlotte Grenat.

Entrée libre.

Jann Halexander est fidèle à la poésie et à ses engagements

Le samedi 27 décembre 2025

de 19h30 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-27T20:30:00+01:00

fin : 2025-12-27T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-27T19:30:00+02:00_2025-12-27T20:00:00+02:00

Centre LGBT 63 Rue Beaubourg 75003 Salle Geneviève PastreParis

ama2_ama9@hotmail.com



Afficher la carte du lieu Centre LGBT et trouvez le meilleur itinéraire

