Janouille raconte le vin au moyen âge soirée festive Monflanquin

Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

L’association Les amis de Janouille vous propose une soirée festive sur l’histoire du vin au Moyen-Age.

> 16h visite de la bastide « La vigne et le vin au temps d’Aliénor d’Aquitaine »

> 18h causerie autour du vin avec des spécialistes racontant le vin au temps de la bastide, suivie d’une dégustation-vente de vins locaux.

> 20h casse-croûte offert sur un air de musique traditionnelle .

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 81 12 lesamisdejanouille@gmail.com

