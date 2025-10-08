JANSI – MERCREDI DU HAILLAN – HALL DE L’ENTREPOT Le Haillan

JANSI – MERCREDI DU HAILLAN – HALL DE L’ENTREPOT Le Haillan mercredi 8 octobre 2025.

JANSI – MERCREDI DU HAILLAN Début : 2025-10-08 à 20:30. Tarif : – euros.

Jansi dessine une chanson française malicieuse aux contours dentelés : entre slam, rap et chanson à texte, la chanteuse brouille les pistes avec une liberté presque désinvolte, mais totalement maîtrisée et au charme évident.Elle se fait raconteuse d’histoires et se livre comme autant de morceaux d’elle sur des sonorités électro, douces et feutrées, parfois rythmées par des percussions afro-latines.Sur scène, elle jongle entre chant, slam, piano et danse ; la fraîcheur et la singularité de sa plume, mêlées à la clarté de sa voix et à une expression corporelle qui lui est propre, créent un aller simple vers le cœur de ses auditeurs.LAURÉATE DU TREMPLIN CHANSON 2024 DE L’ENTREPÔT

Vous pouvez obtenir votre billet ici

HALL DE L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33