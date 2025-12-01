JANSI LE BIJOU Toulouse

JANSI

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12.8 – 12.8 – EUR

12.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 21:00:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Fraîcheur, poésie, audace.

Tout est là dans le regard franc et la musique de Jansi, jeune artiste toulousaine qui jongle avec malice entre chanson et slam.

En seulement 2 ans, ses textes libres, son naturel et ses grands yeux bleus sous sa casquette gavroche font de chacune de ses apparitions un moment solaire et inspirant. 12.8 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

Freshness, poetry, audacity.

It’s all there in the frank look and music of Jansi, a young artist from Toulouse who juggles song and slam with mischief.

German :

Frische, Poesie, Kühnheit.

Alles ist da im offenen Blick und in der Musik von Jansi, einer jungen Künstlerin aus Toulouse, die mit Schalk zwischen Chanson und Slam jongliert.

Italiano :

Fresco, poetico e audace.

C’è tutto questo nello sguardo franco e nella musica di Jansi, giovane artista di Tolosa che si destreggia maliziosamente tra canzone e slam.

Espanol :

Fresca, poética y atrevida.

Todo está ahí, en la mirada franca y la música de Jansi, una joven artista de Toulouse que hace malabares con picardía entre la canción y el slam.

L’événement JANSI Toulouse a été mis à jour le 2025-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE