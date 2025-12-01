JANSI LE BIJOU Toulouse
Fraîcheur, poésie, audace.
Tout est là dans le regard franc et la musique de Jansi, jeune artiste toulousaine qui jongle avec malice entre chanson et slam.
En seulement 2 ans, ses textes libres, son naturel et ses grands yeux bleus sous sa casquette gavroche font de chacune de ses apparitions un moment solaire et inspirant.
English :
Freshness, poetry, audacity.
It’s all there in the frank look and music of Jansi, a young artist from Toulouse who juggles song and slam with mischief.
German :
Frische, Poesie, Kühnheit.
Alles ist da im offenen Blick und in der Musik von Jansi, einer jungen Künstlerin aus Toulouse, die mit Schalk zwischen Chanson und Slam jongliert.
Italiano :
Fresco, poetico e audace.
C’è tutto questo nello sguardo franco e nella musica di Jansi, giovane artista di Tolosa che si destreggia maliziosamente tra canzone e slam.
Espanol :
Fresca, poética y atrevida.
Todo está ahí, en la mirada franca y la música de Jansi, una joven artista de Toulouse que hace malabares con picardía entre la canción y el slam.
