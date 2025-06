JANTAR, ensemble de chants et danses de Pologne L’Acousti’k Miniac-Morvan 4 juillet 2025

JANTAR, ensemble de chants et danses de Pologne L’Acousti’k Miniac-Morvan Vendredi 4 juillet, 21h00 gratuit, dans la limite des places disponibles

spectacle gratuit dans le cadre du festival Folklores du Monde

L’Ensemble de chant et de danse de l’Université de Gdańsk **JANTAR** est un groupe folklorique composé d’étudiants, diplômés de danse et de chant. Le groupe interprète évidemment les danses de la Cachoubie, leur région, mais leur répertoire comprend également des chorégraphies de danses nationales polonaises.

Le caractère folklorique des danses est aussi souligné par des costumes originaux, illustrant le folklore de diverses régions du pays.Danses magnifiques, colorées, brillantes, elles sont un merveilleux témoignage des temps passés.

**JANTAR** est connu en Pologne et à l’étranger, il s’est produit dans des festivals en Angleterre, en Bulgarie, au Danemark, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, en Irlande, en Norvège, en Allemagne, en Turquie, en Slovénie, en Corée du sud et en Suisse.

### Vendredi 4 juillet 2025, à 21h00 à l’Acousti’k, accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Cette soirée, organisée et financée par la Commune de Miniac-Morvan, est présentée dans le cadre de la 29ème édition du festival Folklores du Monde de Saint-Malo, qui se déroulera du 1er au 6 juillet 2025.

[www.folkloresdumonde.bzh](https://www.folkloresdumonde.bzh/)

https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.miniac-morvan.fr/ 02 99 58 51 77

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77