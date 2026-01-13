Janvier aux Halles Pau

Janvier aux Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

2026-01-30

2026-01-30

2026-01-30

Nocturne Après-ski.

19h-21h30 Vin chaud et avalanche de cadeaux

21h30-00h Bal disco au carreau avec Radio Inside .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90

