Janvier aux Halles Pau
Janvier aux Halles Pau vendredi 30 janvier 2026.
Janvier aux Halles
8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Nocturne Après-ski.
19h-21h30 Vin chaud et avalanche de cadeaux
21h30-00h Bal disco au carreau avec Radio Inside .
8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Janvier aux Halles
L’événement Janvier aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Pau