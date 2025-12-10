Janvier Musiq’Halle Atelier petits pas magiques La Halle Saint-Aubin-sur-Mer

Janvier Musiq’Halle Atelier petits pas magiques

La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Initiation à la danse modern-jazz proposée par Marlène Barre. Restitution aux parents à 16:45 et goûter offert. Sur réservation au 02 31 96 97 93

Un atelier conçu pour les plus jeunes, invitant au jeu chorégraphique, à la découverte du mouvement et à l’expression corporelle dans un cadre bienveillant. Une initiation à la danse modern-jazz proposée par Marlène Barre, chorégraphe et professeur de danse de l’association Danse et Ame.

Restitution aux parents à 16h45 et goûter offert. Sur réservations directement via la billetterie ou au 02 31 96 97 93

Evènement organisé dans le cadre du festival Janvier Musiq’Halle, du 10 au 31 janvier 2026. .

English : Janvier Musiq’Halle Atelier petits pas magiques

Introduction to modern jazz dance by Marlène Barre. Debriefing for parents at 4:45 pm and snack offered. Reservations required on 02 31 96 97 93

