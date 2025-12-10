Janvier Musiq’Halle atelier tango découverte La Halle Saint-Aubin-sur-Mer

Janvier Musiq’Halle atelier tango découverte

La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Avec l’association caennaise Tempo Tango et les ateliers tango du Conservatoire d’Hérouville. Réservation obligatoire au 02 31 96 97 93

Une soirée d’initiation au tango animée par l’association caennaise Tempo Tango et les ateliers tango du Conservatoire d’Hérouville, dirigés par Laurent Letassey. Un espace pour apprendre les bases, ressentir le rythme, partager un moment musical et corporel.

Ouverture du bar dès 19h.

Sur réservations obligatoires via le lien de la billetterie ou au 02 31 96 97 93.

Evénement organisé dans le cadre du festival Janvier Musiq’Halle qui se déroule du 10 au 31 janvier 2026. .

La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Janvier Musiq’Halle atelier tango découverte

With the Tempo Tango association from Caen and tango workshops at the Conservatoire d?Hérouville. Reservations essential on 02 31 96 97 93

