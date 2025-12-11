Janvier Musiq’Halle concert Jasser Haj Youssef La Halle Saint-Aubin-sur-Mer

Janvier Musiq’Halle concert Jasser Haj Youssef

La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Jasser Haj Youssef, célèbre violoniste et maître de la viole d’amour, présente une œuvre entre traditions orientales, jazz, musique baroque et improvisation. Réservation au 02 31 96 97 93

Jasser Haj Youssef, célèbre violoniste et maître de la viole d’amour, présente une œuvre enracinée dans le dialogue entre traditions orientales, jazz, musique baroque et improvisation.

Son travail, reconnu internationalement et développé notamment au Château de Chambord, fait résonner les passerelles entre les mondes, entre les histoires, entre les sensibilités.

Lors de cette soirée des dons pourront être effectués au profit de l’association Solidarités Migrants.

Pour participer, pensez à réserver via le lien de la billetterie ou au 02 31 96 97 93

Evènement organisé dans le cadre du festival Janvier Musiq’Halle qui se déroule du 10 au 31 janvier 2026, en partenariat avec le casino JOA de Saint-Aubin-sur-Mer. .

La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Janvier Musiq’Halle concert Jasser Haj Youssef

Jasser Haj Youssef, celebrated violinist and master of the viola d?amore, presents a work that blends oriental traditions, jazz, baroque music and improvisation. Book on 02 31 96 97 93

L’événement Janvier Musiq’Halle concert Jasser Haj Youssef Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-11 par Calvados Attractivité