Janvier Musiq’Halle concert lecture Ravel Echenoz Casino Saint-Aubin-sur-Mer

Janvier Musiq’Halle concert lecture Ravel Echenoz

Casino 128 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Un dialogue entre la musique de Ravel et l’écriture de Jean Echenoz. Réservation au 02 31 96 97 93

Rendez-vous pour une dernière soirée extraordinnaire organisée dans le cadre du festival Janvier Musiq’Halle.

Dans ce concert-lecture, la pianiste Hélène Tysman et le comédien Dominique Pinon unissent leurs voix et leurs arts pour faire résonner l’univers de Maurice Ravel à travers la prose ciselée de Jean Echenoz.

Au programme?: un dialogue entre la musique de Ravel et l’écriture de Jean Echenoz. Cette création associe des œuvres pour piano de Maurice Ravel à des extraits du livre Ravel de Jean Echenoz, une fiction sans scrupules biographiques retraçant les dix dernières années de la vie du compositeur. Le spectacle repose sur un tissage sensible entre la lecture du texte par Dominique Pinon (voix familière d’Echenoz) et l’interprétation pianistique d’Hélène Tysman.

A la suite de cela, le groupe The End of the ISS vous prépare un concert de rock expérimental.

Après le spectacle, le public sera invité à passer dans la salle du restaurant du Casino où un buffet sera proposé, avant la seconde partie du programme.

ATTENTION pensez à réserver vos entrées, via le lien de la billetterie ou au 02 31 96 97 93.

Evenement organisé dans le cadre du festival Janvier Musiq’Halle, qui se déroule du 10 au 31 janvier 2026, et en partenariat avec le casino JOA de Saint-Aubin-sur-Mer. .

Casino 128 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Janvier Musiq’Halle concert lecture Ravel Echenoz

A dialogue between Ravel?s music and Jean Echenoz?s writing. Book on 02 31 96 97 93

L’événement Janvier Musiq’Halle concert lecture Ravel Echenoz Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-10 par Calvados Attractivité