Janvier Musiq’Halle convergence La Halle Saint-Aubin-sur-Mer

Janvier Musiq’Halle convergence

La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Une soirée consacrée à la danse contemporaine, proposée par la troupe amateur de l’association La Caloupette, menée par Lisa Barbier.

Convergence interroge les rapports entre l’individu et le collectif, donne à voir certains aspects de l’existence au sein du groupe. Il nous isole, nous étouffe, nous empêche, mais il nous force aussi à sortir de la solitude, il nous écoute, nous apaise. Alors, on choisit que ça en valait la peine. On choisit d’avoir besoin des autres.

Profitez pour admirer l’expo en buvant un verre avant ou après le spectacle (ouverture buvette à 19h)

Evènement organisé dans le cadre du festival Janvier Musiq’Halle qui se déroule du 10 au 31 janvier 2026. .

La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Janvier Musiq’Halle convergence

L’événement Janvier Musiq’Halle convergence Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-11 par Calvados Attractivité