Janvier Musiq’Halle Fantastique Shéhérazade Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer

Janvier Musiq’Halle Fantastique Shéhérazade

Salle Aubert 122 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2026-01-17 19:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Contes, danses, voiles, lumières, musique tels sont les ingrédients magiques de ce voyage. Sur réservation au 02 31 96 97 93

Un des temps fort du festival. Le spectacle Fantastique Shéhérazade propose une fusion chorégraphique et scénique inspirée à la fois des Contes des Mille et Une Nuits et des inventions lumineuses de Loïe Füller.

Il réunit Véronique Ben Ahmed (danse, chorégraphie), Patrick Chéradame (danse), la chanteuse lyrique Méri Mouradian et les créations lumineuses d’Étienne Samson.

pour réenchanter nos mille et une nuits.

Sur réservations, via le lien de la billetterie, ou au 02 31 96 97 93

Après le spectacle, le bar sera ouvert pour ceux qui ont envie de prolonger le plaisir en partageant un verre et en discutant avec les artistes.

Evènement organisé dans le cadre du festival Janvier Musiq’Halle qui se déroule de 10 au 31 janvier 2026. .

communication@saintaubinsurmer.fr

English : Janvier Musiq’Halle Fantastique Shéhérazade

Storytelling, dance, sails, lights and music are the magical ingredients of this journey. Book on 02 31 96 97 93

