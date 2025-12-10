Janvier Musiq’Halle Jeunesse en Scène La Halle Saint-Aubin-sur-Mer

Janvier Musiq’Halle Jeunesse en Scène

Les jeunes de l’atelier vocal des ados de l’école de musique intercommunale de Coeur de Nacre, sous la direction de leur cheffe de choeur Meri Mouradian

Une soirée dédiée aux jeunes artistes du territoire. Les jeunes de l’atelier vocal des ados de l’école de musique intercommunale de Coeur de Nacre, sous la direction de leur cheffe de choeur Meri Mouradian, empliront de leurs voix pénétrantes les voûtes de la Halle.

Et en exclusivité, comme un cadeau, pour illustrer 3 des chansons interprétées, vous pourrez découvrir 3 chorégraphies créées spécialement pour l’événement par la compagnie Danse et Ame, menée par Marlène Barre.

Evènement organisé dans le cadre du festival Janvier Musiq’Halle, qui se déroule du 10 au 31 janvier 2026. .

English : Janvier Musiq’Halle Jeunesse en Scène

The young members of the Coeur de Nacre intercommunal music school?s teenage vocal workshop, under the direction of choir director Meri Mouradian

