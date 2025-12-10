Janvier Musiq’Halle le retour de l’aventure Casino Saint-Aubin-sur-Mer

Janvier Musiq’Halle le retour de l’aventure

Casino 128 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 22:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Retrouvez l’ambiance des années 2000 avec DJ Click lors de cette soirée inspirée de l’ancienne boîte de nuit de Saint-Aubin l’Aventure

Ultime soirée pour clôre en beauté Janvier Musiq’Halle avec Retour vers l’Aventure

Surnommé DJ tout terrain, sollicité aux 4 coins de la planète, DJ Click est une référence internationale en matière de métissage musical. Avec ses mixes entraînants, il saura ambiancer la nuit en beauté.

Evenement organisé dans le cadre de Janvier Musiq’Halle qui se déroule du 10 au 31 janvier 2026. En partenariat avec le casino JOA de Saint-Aubin-sur-Mer .

English : Janvier Musiq’Halle le retour de l’aventure

Rediscover the atmosphere of the 2000s with DJ Click at this party inspired by the old Saint-Aubin nightclub: l?Aventure

