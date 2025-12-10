Janvier musiq’halle soirée d’ouverture Premières Vibrations La Halle Saint-Aubin-sur-Mer

Janvier musiq’halle soirée d’ouverture Premières Vibrations

La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 18:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Rencontre des arts, l’énergie locale, et l’intégration de disciplines rarement réunies dans un même temps

Le festival Janvier Musiq’Halle revient pour sa quatrième édition, et s’ouvre avec une soirée qui illustre parfaitement son esprit la rencontre des arts, l’énergie locale, et l’intégration de disciplines rarement réunies dans un même temps.

Après un moment d’accueil, et la présentation détaillée du programme du festival, le travail photographique de Claude Boisnard sera mis à l’honneur. Puis vous serez emportés par Les Passantes, ensemble vocal entièrement féminin qui propose une écoute directe en circuit court un rapport immédiat et sensible entre voix, espace et public. Elles seront accompagnées au piano et au violoncelle par Méri Mouradian.

Après un moment de détente autour d’un apéritif dinatoire, nous serons caressés par les nappes vaporeuses teintées d’électro-rock de K-Project, qui nous emmène dans un voyage musical atmosphérique où les sonorités des machines électroniques viennent côtoyer le son granulaire de la guitare électrique. Karine Favris compose ainsi des paysages sonores à la fois évocateurs et mystérieux d’où émerge un répertoire original, accompagné de textes très personnels bien qu’universels et parfois incisifs.

Et cette première soirée ne sera pas sans surprises… acrobatiques !

Evénement organisé dans le cadre du festival Janvier Musiq’Halle qui se déroule du 10 au 31 janvier 2026. .

La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Janvier musiq’halle soirée d’ouverture Premières Vibrations

A meeting of the arts, local energy, and the integration of disciplines rarely brought together at the same time

L’événement Janvier musiq’halle soirée d’ouverture Premières Vibrations Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-10 par Calvados Attractivité