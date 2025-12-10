Janvier Musiq’Halle spectacle tableaux d’une exposition La Halle Saint-Aubin-sur-Mer

Janvier Musiq’Halle spectacle tableaux d’une exposition

De sa place, le spectateur découvre chaque tableau grâce à un guide qui danse, mime, décrit corporellement ce que les œuvres inspirent et racontent. Dès 3 ans. Réservation au 02 31 96 97 93

Proposé par la compagnie V.O/Olivier Viaud, Tableaux d’une Exposition est un “petit spectacle pour tous , la visite dansée d’un musée éphémère sur la célèbre musique du compositeur russe Modeste Moussorgski.

De sa place, le spectateur découvre chaque tableau grâce à un guide qui danse, mime, décrit corporellement ce que les œuvres inspirent et racontent, elles-mêmes découvertes en tournant une après l’autre les pages du catalogue de l’exposition cerf-volant, Baba-yaga la sorcière, œufs qui dansent, tableau qui vole, tout cela surgit dans ce spectacle mené tambour battant par un Troubadanseur qui nous emmène dans les dédales des émotions et de l’imaginaire… et qui invite le spectateur de tout âge à rire, ramer… dans un rapport interactif.

A partager en famille, dès 3 ans, et sans limite d’âge !

Sur réservations via le lien de la billetterie ou directement au 02 31 96 97 93 .

La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Janvier Musiq’Halle spectacle tableaux d’une exposition

From his or her seat, the spectator discovers each painting thanks to a guide who dances, mimes and physically describes what the works inspire and tell. Ages 3 and up. Book on 02 31 96 97 93

