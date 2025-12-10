Janvier Musiq’Halle Thé, danses et douceurs Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer

Janvier Musiq’Halle Thé, danses et douceurs

Salle Aubert 122 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Animé par Friendly, un duo de chanteurs de variété française et internationale. Boissons et galettes des rois proposées à la vente

Un après-midi festif, intergénérationnel et chaleureux, pensé pour rassembler, danser et partager. Animé par Friendly, un duo de chanteurs de variété française et internationale, ce thé dansant invite les danseurs expérimentés comme les simples curieux.

Boissons chaudes et fraîches et galettes des rois seront proposées à la vente pour les petits creux et les grandes soifs.

Evènement organisé dans le cadre du festival Janvier Musiq’Halle qui se déroule du 10 au 31 janvier 2026. .

Salle Aubert 122 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Janvier Musiq’Halle Thé, danses et douceurs

Hosted by Friendly, a duo of French and international variety singers. Drinks and galettes des rois for sale

L’événement Janvier Musiq’Halle Thé, danses et douceurs Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-10 par Calvados Attractivité