Jaona Médiathèque La Parenthese Goven

Jaona Samedi 4 octobre, 17h00 Médiathèque La Parenthese Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite

Début : 2025-10-04T17:00 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-04T17:00 – 2025-10-04T18:00

Quoi de plus singulier qu’une fête de quartier?

Douze personnages, des voisins, se présentent sous leurs meilleurs jours, se parlent et se regardent, dansent, jouent, flirtent, bref, vivent ensemble.

Mais ces folies d’un soir reflètent-elles réellement le quotidien de cette petite communauté ?

Avec JAONA , didier menou ( Eighty , Bukatribe, Users ) présente son premier spectacle solo où il invite l’auditeur à le suivre dans cette bulle de vie.

Jaona chante, rappe, sample et narre cet instant dans une atmosphère intimiste et envoutante où la voix en guise d’ instrument accompagnée d’un soupçon d’électronique porte des chansons populaires et malicieusement percutantes !

Médiathèque La Parenthese 18 PASSAGE DE LA LEVRAIS 35580 Goven

collectif la mécanique