Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-08-05 21:00:00

2025-07-05

Rendez-vous samedi 5 juillet 2025 pour la toute première édition de Japan Bibli Gaming, une journée 100 % culture geek, Japon et gaming, organisée par Project Conquerors et la Ville de Saint-Germain-du-Puy !

Bibliothèque municipale, salle Nelson Mandela et espaces extérieurs tout le cœur de la ville se transforme pour accueillir un événement inoubliable… et l’entrée est gratuite !

Japan Bibli Gaming, c’est une immersion totale dans l’univers japonais, une célébration de la culture geek et une occasion unique de jouer, découvrir, créer et partager.

Plusieurs animations proposées :

Ateliers cuisine japonaise

Concours cosplay et dessin

Tournois esport & espace freeplay

Atelier de doublage

Stands de créateurs et exposants

Tombola & animations toute la journée

Un beau moment d’échanges en perspective ! .

Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 30 60 11

English :

Join us on Saturday, July 5, 2025 for the very first edition of Japan Bibli Gaming, a day of 100% geek culture, Japan and gaming, organized by Project Conquerors and the town of Saint-Germain-du-Puy!

German :

Am Samstag, den 5. Juli 2025, findet zum ersten Mal das Japan Bibli Gaming statt, ein Tag, der zu 100 % aus Geek-Kultur, Japan und Gaming besteht und von Project Conquerors und der Stadt Saint-Germain-du-Puy organisiert wird!

Italiano :

Sabato 5 luglio 2025, unisciti a noi per la prima edizione del Japan Bibli Gaming, una giornata dedicata al 100% alla cultura geek, al Giappone e al gioco, organizzata da Project Conquerors e dalla città di Saint-Germain-du-Puy!

Espanol :

Acompáñenos el sábado 5 de julio de 2025 en la primera edición de Japan Bibli Gaming, una jornada dedicada al 100% a la cultura friki, Japón y los videojuegos, organizada por Project Conquerors y la ciudad de Saint-Germain-du-Puy

