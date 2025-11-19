Japan Club Bibliothèque des Champs-Plaisants Sens

Japan Club

Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-12-10 16:30:00

Date(s) :

2025-11-19 2025-12-10 2026-01-14

C’est le club Japon de la bibliothèque des Champs Plaisants !

Ouvert à tous les jeunes entre 12 et 18 ans, toutes les 2 semaines le mercredi après-midi. Au programme Manga, lectures, échanges, ateliers créatifs, etc… .

Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13

English : Japan Club

German : Japan Club

Italiano :

Espanol :

L’événement Japan Club Sens a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Sens et Sénonais