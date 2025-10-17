Japan Club CEREP Sens
Japan Club CEREP Sens mercredi 25 février 2026.
Japan Club
CEREP 5 Rue Rigault Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
Date(s) :
2026-02-25
C’est le club Japon de la bibliothèque des Champs Plaisants !
Ouvert à tous les jeunes entre 12 et 18 ans, toutes les 2 semaines le mercredi après-midi. Au programme Manga, lectures, échanges, ateliers créatifs, etc… .
CEREP 5 Rue Rigault Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 90
