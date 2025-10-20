Japan Expo Rond-point du Prado Marseille 8e Arrondissement

Japan Expo Rond-point du Prado Marseille 8e Arrondissement vendredi 27 février 2026.

Japan Expo

Du vendredi 27 février au dimanche 1er mars 2026 de 9h à 18h. Rond-point du Prado Parc des Expositions Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 09:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Japan Expo Marseille est le grand rendez-vous du Sud dédié à la culture japonaise et à la pop culture ! Entre mangas, animés, cosplay, musique, gastronomie et traditions, l’événement réunit chaque année des dizaines de milliers de visiteurs au Parc Chanot

Japan Expo Marseille est le grand rendez-vous du Sud dédié à la culture japonaise et à la pop culture ! Entre mangas, animés, cosplay, musique, gastronomie et traditions, l’événement réunit chaque année des dizaines de milliers de visiteurs au Parc Chanot .

Rond-point du Prado Parc des Expositions Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 40 55 57 llatouche@sefa-event.com

English :

Japan Expo Marseille is the South of France’s biggest event dedicated to Japanese culture and pop culture! With manga, anime, cosplay, music, gastronomy and traditions, the event attracts tens of thousands of visitors to the Parc Chanot every year.

German :

Japan Expo Marseille ist das große Treffen des Südens, das der japanischen Kultur und der Popkultur gewidmet ist! Zwischen Mangas, Animes, Cosplay, Musik, Gastronomie und Traditionen versammelt die Veranstaltung jedes Jahr Zehntausende von Besuchern im Parc Chanot

Italiano :

Japan Expo Marseille è il grande evento nel sud della Francia dedicato alla cultura giapponese e alla cultura pop! Con manga, anime, cosplay, musica, gastronomia e tradizioni, l’evento attira ogni anno decine di migliaia di visitatori al Parc Chanot

Espanol :

Japan Expo Marseille es el gran acontecimiento del Sur de Francia dedicado a la cultura y el pop japoneses Con manga, anime, cosplay, música, gastronomía y tradiciones, el evento atrae cada año a decenas de miles de visitantes al Parc Chanot

L’événement Japan Expo Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille