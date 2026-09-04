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AGENDA · Thoissey

Japan Fest Centre Social l’Embarcadère Thoissey

samedi 3 octobre 2026 · Centre Social l'Embarcadère · Thoissey

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre Social l'Embarcadère
Adresse
2 Rue de la Grande Mademoiselle
Ville
01140 Thoissey
Département
Ain
Tarif

Thoissey

Japan Fest

Centre Social l’Embarcadère 2 Rue de la Grande Mademoiselle Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Le Japon s’invite à Thoissey ! La Japan Fest revient ! Venez nombreux découvrir cet événement mettant en avant la culture japonaise sous toutes ses coutures et où vous venez plus nombreux à chaque édition !
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Centre Social l’Embarcadère 2 Rue de la Grande Mademoiselle Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 02 57  mjc-thoissey@wanadoo.fr

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English :

Japan is coming to %E0 Thoissey! Japan Fest is back! Come out in droves to experience this event that showcases Japanese culture in all its facets—and draws bigger crowds with every edition!

L’événement Japan Fest Thoissey a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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