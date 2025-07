Japan Manga Wave Colmar

Japan Manga Wave Colmar samedi 20 septembre 2025.

Japan Manga Wave

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Japan Manga Wave, une convention dédiée aux passionnés de Pop Culture !

Japan Manga Wave, une convention dédiée aux passionnés de Pop Culture ! De nombreuses animations, conférences, expositions et spectacles sont prévues autour de la culture japonaise, de la pop culture, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, du cosplay, des mangas, des comics, des tatouages, de la danse, ainsi que des concerts K-Pop…

Ce sera une expérience inoubliable avec la participation de nombreux invités, artistes, exposants et visiteurs. Le lieu de rassemblement de tous les passionnés de pop culture et de mangas Des expositions autour de la culture japonaise Des tournois de jeux vidéo, concours de cosplay et concerts La présence d’acteurs, youtubeurs, comédiens et influenceurs venus partager leur passion pour la pop culture Des espaces de restauration proposant une cuisine japonaise traditionnelle ainsi que des plats adaptés à tous les âges .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 67 72 87 89

English :

Japan Manga Wave, a convention dedicated to Pop Culture fans!

German :

Japan Manga Wave, eine Convention, die den Liebhabern der Popkultur gewidmet ist!

Italiano :

Japan Manga Wave, una convention dedicata agli appassionati di cultura pop!

Espanol :

Japan Manga Wave, ¡una convención dedicada a los aficionados a la cultura pop!

L’événement Japan Manga Wave Colmar a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de tourisme de Colmar