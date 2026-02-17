JAPAN MANGA WAVE LE GRAND MARCHÉ MIN Toulouse

JAPAN MANGA WAVE

LE GRAND MARCHÉ MIN 200 Avenue des États-Unis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 22 EUR

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Plongez au cœur d’un univers entièrement dédié à la culture japonaise et à la pop culture sous toutes ses formes !

Au programme animations immersives, conférences inspirantes, expositions captivantes et spectacles vibrants autour des jeux vidéo, des réseaux sociaux, du cosplay, des mangas, des comics, de la danse, des tatouages et des concerts, sans oublier l’énergie de la K-Pop.

Véritable point de ralliement pour les passionnés, l’événement promet des rencontres mémorables entre fans, artistes et créateurs. Des invités prestigieux acteurs, youtubeurs, comédiens et influenceurs viennent partager leur univers et échanger avec vous.

Venez aussi découvrir des expositions consacrées à la culture japonaise, participer à des tournois de jeux vidéo, admirer des concours cosplay spectaculaires et vibrer au rythme de concerts enflammés. Pour prolonger l’expérience, des espaces de restauration proposent des spécialités japonaises traditionnelles. 12 .

LE GRAND MARCHÉ MIN 200 Avenue des États-Unis Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

English :

Immerse yourself in a universe entirely dedicated to Japanese culture and pop culture in all its forms!

