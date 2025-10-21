Japan North Con’ 2026 Le Carré des Docks Le Havre

Le Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

La Japan North Con’ revient au Havre pour sa 3ème édition !

Deux jours 100% dédiés à la culture japonaise, à la pop culture et à l’univers geek vous attendent invités, animations, cosplay, gaming, stands, ateliers… et bien plus encore !

Au programme

– Invités & artistes exceptionnels — viens échanger avec ceux qui font vibrer la pop culture !

– Espace Cosplay — défilé, concours et rencontres pour mettre ton talent en lumière

– Zone Jeux Vidéo — tournois, free play, rétro et nouveautés pour les gamers de tous niveaux

– Marché des exposants — des dizaines de stands remplis de créations, d’illustrations et de trésors geek

– Conférences & Ateliers — explore les coulisses du doublage, du cosplay ou des grands thèmes de la pop culture avec des pros passionnés .

Le Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

