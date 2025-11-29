Japan Otaku Festival Lisieux (Parc Expo) Hermival-les-Vaux

Japan Otaku Festival Lisieux (Parc Expo)

Rue Édouard Branly Hermival-les-Vaux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Le Japan Otaku Festival est un événement culturel grand public, entièrement dédié à l’univers du Japon, de l’animation, du manga, des jeux vidéo, du cosplay, de la pop culture et de la gastronomie japonaise. Parmi nos invités prestigieux et nostalgiques Hiroki Takahashi !

Le Japan Otaku Festival est un événement culturel grand public, entièrement dédié à l’univers du Japon, de l’animation, du manga, des jeux vidéo, du cosplay, de la pop culture et de la gastronomie japonaise. Notre objectif est de créer un rendez-vous incontournable dans la région pour tous les amateurs de culture japonaise et geek, à travers un programme riche invités prestigieux, animations interactives, espace gaming, ateliers créatifs, shows cosplay, jeux de scène, espace marchand, restauration street food, et bien plus encore. Parmi nos invités prestigieux et nostalgiques INVITÉS EXCLUSIFS

– Hiroki Takahashi La voix mythique de Dragon Ball, chanteur du tout premier générique japonais Makafushigi Adventure.

– Jean-Paul Césari Le chanteur légendaire du générique français de Nicky Larson.

– Benoît Du Pac Voix française de Luigi dans Super Mario Bros. le film, Charlie Day, Pacific Rim…

– Emmanuel Karsen Voix de Ryuk dans Death Note, et de Brad Pitt, Willem Dafoe, Norman Reedus…

– Sumika Saxophoniste japonaise, en concert exclusif JAPANIME.

Et bien d’autres artistes et créateurs venus du Japon et du monde entier . Au programme concerts, spectacles, tournois gaming, concours cosplay, ateliers créatifs, rencontres avec les invités et de nombreuses animations autour de la culture japonaise. .

Rue Édouard Branly Hermival-les-Vaux 14100 Calvados Normandie Communication@Shurikenevents.com

English : Japan Otaku Festival Lisieux (Parc Expo)

The Japan Otaku Festival is a cultural event for the general public, entirely dedicated to the world of Japan, animation, manga, video games, cosplay, pop culture and Japanese gastronomy. Among our prestigious and nostalgic guests: Hiroki Takahashi!

German : Japan Otaku Festival Lisieux (Parc Expo)

Das Japan Otaku Festival ist eine kulturelle Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit, die sich ganz der Welt Japans, des Animes, des Mangas, der Videospiele, des Cosplays, der Popkultur und der japanischen Gastronomie widmet. Zu unseren renommierten und nostalgischen Gästen gehören: Hiroki Takahashi!

Italiano :

Il Japan Otaku Festival è un evento culturale per il grande pubblico, interamente dedicato al mondo del Giappone, dell’animazione, dei manga, dei videogiochi, del cosplay, della cultura pop e della gastronomia giapponese. Tra i nostri prestigiosi e nostalgici ospiti: Hiroki Takahashi!

Espanol :

El Japan Otaku Festival es un evento cultural para el gran público, dedicado íntegramente al mundo de Japón, la animación, el manga, los videojuegos, el cosplay, la cultura pop y la gastronomía japonesa. Entre nuestros prestigiosos y nostálgicos invitados: ¡Hiroki Takahashi!

L’événement Japan Otaku Festival Lisieux (Parc Expo) Hermival-les-Vaux a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme