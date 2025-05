Japan Otaku Festival – Troyes, 21 juin 2025 07:00, Troyes.

Plongez dans un univers unique où se rencontrent passionnés de culture japonaise et de pop culture mondiale. De nombreuses activités sont prévues pour vous faire vivre une expérience inoubliable. Animations, conférences, expositions et spectacles autour de



> La culture japonaise, les mangas, les comics



> Les jeux vidéo et les réseaux sociaux



> Le cosplay, les tatouages, la danse



> Les concerts et la K-Pop

Un lieu de rencontres et d’échanges pour tous les passionnés de pop culture et de manga.

Des expositions immersives sur la culture japonaise.

Des compétitions et concours tournois de jeux vidéo, concours cosplay, et bien plus encore !

Invités exceptionnels acteurs, youtubeurs, comédiens, et influenceurs pour partager leurs passions.



Plus d’infos sur le site japanotaku.org .

