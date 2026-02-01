Japan Otaku Festival Troyes

Japan Otaku Festival

Deux jours d’immersion totale dans l’univers de l’anime, de la musique, du gaming et du cosplay. Une expérience festive, familiale et passionnante à vivre entre amis ou entre fans.



Une plongée au cœur de la culture japonaise

Animations non-stop, concerts, spectacles, ateliers créatifs, conférences, cosplay… Le Japan Otaku Festival promet une ambiance immersive et haute en couleurs, pour petits et grands.



Invités & artistes exceptionnels

Cette édition accueillera des figures emblématiques

> Hiroki Takahashi, voix mythique du premier générique de Dragon Ball

> Enriqué, interprète culte du générique Goldorak Go

> STARRYSKY, rock & metal inspirés des animes

> Stormy Shot, groupe K-Pop explosif en showcase

D’autres invités seront annoncés très prochainement !



Concerts, spectacles & cosplay

> Concerts live & showcases

> Séances de dédicaces

> Défilés & concours cosplay

> Performances K-Pop

> Animations continues pendant 2 jours



Espace gaming & tournois

> Bornes d’arcade & espace gaming en accès libre

> Jeux multi-joueurs

> Tournois & challenges (Pass Gaming requis)

> Mini-jeux karaoké, quiz, Just Dance…



Ateliers créatifs & activités immersives

> Pokéball, peinture sur figurines, terrarium

> Facepainting, mèches fluo, peinture magique

> Origami, calligraphie, coloriage

> Cuisine japonaise

> Dessin numérique & XP-Pen

> Photocall gratuit avec kimonos et cosplays



Un événement incontournable pour tous les passionnés de culture japonaise et de pop culture.

Préparez vos cosplays… Troyes va vibrer au rythme du Japan Otaku Festival ! .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

English :

