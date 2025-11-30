JAPAN TOUCH – 1 JOUR – DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2025 : 10H00 – 18H00 – EUREXPO – LYON Chassieu

JAPAN TOUCH – 1 JOUR – DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2025 : 10H00 – 18H00 Début : 2025-11-30 à 10:00. Tarif : – euros.

EUREXPO – LYON JAPAN TOUCH Billet 1 jour, valable le 29 ou le 30 novembre 2025.Samedi 29 novembre 2025 :Tarif Prévente (jusqu’au 22 novembre 2025 inclus) : 14.00€Tarif Normal (à partir du 23 novembre 2025) : 16.00€Dimanche 30 novembre 2025 :Tarif Prévente (jusqu’au 22 novembre 2025 inclus) : 11.00€Tarif Normal (à partir du 23 novembre 2025) : 13.00€Japan Touch fête son 26e anniversaire avec 30 000m2 dédiés au Japon, de la culture traditionnelle au manga en passant par la folie tokyoïte actuelle, 1001 raisons de venir à Japan Touch, l’événement Pop et Zen, 100 % Japon à vivre seul, en famille ou entre amis ! Pour tous les publics de 7 à 77 ans, voire beaucoup plus !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

EUREXPO – LYON boulevard de l’Europe 69680 Chassieu 69