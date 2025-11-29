JAPAN TOUCH – 2 JOURS – 29 NOVEMBRE: 10H-19H & 30 NOVEMBRE 2025 : 10H-18H – EUREXPO – LYON Chassieu

JAPAN TOUCH – 2 JOURS – 29 NOVEMBRE: 10H-19H & 30 NOVEMBRE 2025 : 10H-18H Début : 2025-11-29 à 00:00. Tarif : – euros.

EUREXPO – LYON JAPAN TOUCH Billet 2 jours, valable les 29 et 30 novembre 2025. Tarif Prévente (jusqu’au 22 novembre 2025 inclus) : 18.00€Tarif Normal (à partir du 23 novembre 2025) : 20.00€Tarif unique. Gratuit pour les moins de 10 ans, sur présentation d’un justificatif à l’entrée du salon. Japan Touch fête son 26e anniversaire avec 30 000m2 dédiés au Japon, de la culture traditionnelle au manga en passant par la folie tokyoïte actuelle, 1001 raisons de venir à Japan Touch, l’événement Pop et Zen, 100 % Japon à vivre seul, en famille ou entre amis ! Pour tous les publics de 7 à 77 ans, voire beaucoup plus !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

EUREXPO – LYON boulevard de l’Europe 69680 Chassieu 69