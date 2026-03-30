Japan Touch Haru & Geek Touch Eurexpo Parc des Expositions Chassieu
Japan Touch Haru & Geek Touch Eurexpo Parc des Expositions Chassieu samedi 25 avril 2026.
Japan Touch Haru & Geek Touch
Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Japan Touch Haru & Geek Touch est le festival lyonnais 100% dédié à la culture japonaise. Manga, cosplay et jeux vidéo sont au rendez-vous.
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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 25 88 04 asiexpo@asiexpo.com
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English : Japan Touch Haru & Geek Touch
Japan Touch Haru & Geek Touch is the Lyon festival 100% dedicated to Japanese culture. Manga, cosplay and video games are there.
L’événement Japan Touch Haru & Geek Touch Chassieu a été mis à jour le 2026-03-25 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme