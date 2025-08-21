JAPANIMATION Josee, Le Tigre Et Les Poissons Laval

JAPANIMATION Josee, Le Tigre Et Les Poissons Laval jeudi 21 août 2025.

JAPANIMATION Josee, Le Tigre Et Les Poissons

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 20:30:00

fin : 2025-08-21 22:30:00

Date(s) :

2025-08-21

Film Josee, Le Tigre Et Les Poissons

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère, qui la sur-protège du monde extérieur. Elle sort peu et s’est créé son propre univers, aidée par la lecture, sa fascination pour la mer et son imagination débordante. Elle demande qu’on l’appelle Josée, du nom d’une jeune héroïne d’un roman de Sagan. Tsuneo, brillant étudiant en biologie marine, aimerait poursuivre ses études au Mexique où il pourrait vivre son rêve, plonger dans les eaux tropicales. Pour cela il lui faut de l’argent et il cherche donc des petits boulots. Un soir, il tombe littéralement sur Josée et la sauve d’une horrible chute. Suite à cette rencontre accidentelle, la grand-mère de Josée engage Tsuneo comme aide-soignant. Josée se révèle autoritaire et têtue, mais Tsunéo est d’une grande patience. Ils apprennent à se connaître et même à s’apprécier. Un jour, il emmène Josée à la mer…

VOSTFR .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr

English :

Film: Josee, The Tiger And The Fishes

German :

Film: Josee, der Tiger Und Die Fische

Italiano :

Film: Josee, la tigre e i pesci

Espanol :

Película: Josee, el tigre y los peces

L’événement JAPANIMATION Josee, Le Tigre Et Les Poissons Laval a été mis à jour le 2025-08-13 par LAVAL TOURISME