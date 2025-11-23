Japan@Tyrosse#2 Mairie Saint-Vincent-de-Tyrosse

Japan@Tyrosse#2 Mairie Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 23 novembre 2025.

Japan@Tyrosse#2

Mairie 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Tyrosse plonge dans la culture japonaise samedi 22 novembre !

Le succès de la première édition en novembre dernier, qui a rassemblé autour de 700 visiteurs sur une journée, a conduit l’équipe de la Bibliothèque Gabriel Fauthoux à étoffer l’événement sur deux jours et ainsi muscler son programme, notamment en invitant quatre auteurs de manga.

Immergez-vous le temps d’un week-end dans la richesse de la culture japonaise découvrez guidé par David une sélection de jeux vidéo sur le Japon féodal à partir de 12 ans ; participez à des ateliers manga, bonsaï, origami, haïku, cuisine ou sashiko ; assistez à la création d’un personnage de manga en live ou à une conférence sur l’histoire du manga ; découvrez une exposition sur la diversité de l’univers manga ; jouez en famille ou entre copains à des jeux de société ; lisez une sélection de mangas et ouvrages sur le Japon proposés par la bibliothèque ; visionnez des films japonais ou adaptés de mangas… et bi .

Mairie 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 30 51 bibliotheque@tyrosseville.com

English : Japan@Tyrosse#2

Tyrosse immerses itself in Japanese culture on Saturday, November 22!

German : Japan@Tyrosse#2

Tyrosse taucht am Samstag, den 22. November, in die japanische Kultur ein!

Italiano :

Sabato 22 novembre Tyrosse si immerge nella cultura giapponese!

Espanol : Japan@Tyrosse#2

¡Tyrosse se sumerge en la cultura japonesa el sábado 22 de noviembre!

L’événement Japan@Tyrosse#2 Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-08-30 par OTI LAS