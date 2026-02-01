JAPL 2025 Jeunes Architectes et Paysagistes Ligériens 5, Boulevard Anatole-France Le Mans

JAPL 2025 Jeunes Architectes et Paysagistes Ligériens

5, Boulevard Anatole-France 5 bd Anatole France Le Mans Sarthe

Les défis environnementaux nous invitent à repenser nos manières de fabriquer la ville avec sobriété et durabilité, découvrez les démarches et projets des jeunes architectes et paysagistes lauréats du concours JAPL 2025 qui font écho à ces enjeux. Exposition conçue et réalisée par l’École Nationale

Dix-huit ans après la première déclinaison régionale des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes [AJAP] orchestré par le ministère de la Culture, la sélection des Jeunes Architectes et Paysagistes ligériens [JAPL] perpétue son ambition de révéler, en Pays de la Loire, des jeunes talents de la scène locale à travers une cinquième édition.

À l’heure où les défis du 21e siècle nous invitent à repenser nos manières d’agir avec sobriété et durabilité, découvrez les démarches et projets des lauréat·es qui y font écho.

Depuis 2011, la valorisation du palmarès s’accompagne d’une exposition qui permet de découvrir les démarches des récompensé.es et une sélection de leurs projets architecturaux, urbains et paysagers. Réunissant sept agences lauréates et l’équipe régionale des AJAP 2023, cette exposition est l’occasion de poser de nouvelles pistes de réflexion pour l’aménagement des territoires habités et naturels de demain face aux enjeux de durabilité et de sobriété que nous impose l’urgence socio-écologique du 21e siècle.

LAURÉAT·ES JAPL 2025

François Massin Castan | Atelier du Ralliement

Noémie Corbel, Adrien Ory et Estelle Sauvaître | Atelier Socle

Arthur Bourgeois Lacarra et Fostine-Kenza Tlemsani | Atelier Iso

Jérémy Binard, Delphine Charnacé, Gautier Martin, Charles Poulain, Tifenn Taillandier et Gabriel Violeau | Bientôt architectes et urbanistes

Judith Busson et François Cattoni | Figura

Martin Priarollo | Fleuve

Eloïse Couapel et Chloé Massot | Loom Architecture

LAURÉATS RÉGIONAUX AJAP 2023

Pierre et Simon Arnou | Arnou architectes .

Environmental challenges are calling on us to rethink the way we build cities, with sobriety and sustainability in mind. Discover the approaches and projects of the young architects and landscape architects who won the JAPL 2025 competition, which reflect these challenges. Exhibition designed and produced by the École Nationale

