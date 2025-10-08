[JAPL 2025] Projection Débat • Penser l’incertitude ensa Nantes Nantes

[JAPL 2025] Projection Débat • Penser l’incertitude ensa Nantes Nantes mercredi 8 octobre 2025.

[JAPL 2025] Projection Débat • Penser l’incertitude Mercredi 8 octobre, 19h00 ensa Nantes Loire-Atlantique

entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-08T19:00 – 2025-10-08T21:30

Fin : 2025-10-08T19:00 – 2025-10-08T21:30

Tel un voyage à travers la France, ses territoires et les paysages, « Penser l’incertitude » dresse le portrait d’une nouvelle génération, en allant à la rencontre d’architectes et de paysagistes, lauréats du concours national des AJAP 2023 (Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes et Autres Voies de l’architecture).

L’ensa Nantes, l’Ardepa et l’UR CAUE proposent une soirée projection débat, modérée par Maryse Quinton, enseignante-chercheuse à l’ensa Nantes.

Avec la présence de deux agences lauréates, installées dans l’Ouest :

– Pierre Arnou pour Arnou architectes, Nantes (44) et Paris

– Baptiste Gallineau pour l’agence d’urbanisme et de Paysage AGAP, Séné (56)

Un film de Christian Barani, sur proposition de l’Institut français en collaboration avec le ministère de la Culture et le mécénat de la Caisse des Dépôts.

Production et diffusion : Philippe Hagué, Image de ville

Documentaire / France / 2024 / 1h 39min.

Mercredi 8 octobre à 19h

Auditorium, ensa Nantes.

Entrée libre

ensa Nantes 6 quai francois mitterrand, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dans le cadre de l’exposition JAPL 2025, projection du documentaire autour de la sélection des AJAP 2023, réalisé par Marc Barani architecture urbanisme