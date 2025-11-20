[JAPL 2025] Table Ronde • Du territoire d’exercice au lieu de travail : entre ancrage, liens et rayonnement ensa Nantes Nantes

[JAPL 2025] Table Ronde • Du territoire d’exercice au lieu de travail : entre ancrage, liens et rayonnement Jeudi 20 novembre, 18h30 ensa Nantes Loire-Atlantique

Entrée libre, sans inscription, dans la limite des places disponibles

Début : 2025-11-20T18:30:00 – 2025-11-20T20:30:00

Dans le cadre de l’exposition des Jeunes Architectes et Paysagistes Ligériens (JAPL) 2025, deux tables-rondes sont organisées à l’école d’architecture de Nantes le jeudi 16 octobre et le jeudi 20 novembre.

Ces deux soirées exploreront les dynamiques qui traversent une jeune génération de praticiens et de praticiennes, les limites auxquelles elle se confronte et les pistes de solutions qu’elle trouve pour porter des projet prenant en compte les enjeux écologiques, économiques et sociaux.

Table ronde Jeudi 20 novembre 2025

Du territoire d’exercice au lieu de travail, une nouvelle voie pour les jeunes architectes entre ancrage, liens et rayonnement

Ruraux, urbains, périurbains, installés sur leurs terres d’origine, au sein de l’agglomération de leur ville étudiante, ou dans de nouvelles contrées, les lauréat·es du palmarès JAPL 2025 accordent tous une importance à leur territoire : celui où ils et elles travaillent, celui dans lequel ils et elles s’installent, celui au sein duquel ils et elles espèrent rayonner. Indépendamment de leur profil et du lien au territoire qu’il induit, les agences sélectionnées démontrent une sensibilité à l’ensemble des facettes – plus ou moins attrayantes – qui composent un lieu de vie et d’exercice.

Cette table-ronde nous permettra tout d’abord d’explorer les raisons qui mènent aux choix d’implantation dans certains bassins de vie, certaines typologies de territoires. Elle sera aussi propice à évoquer le lieu de l’agence, et la manière dont les jeunes praticien·es osent le réinventer, tant dans ses espaces, son ouverture au public, son partage, que dans son organisation temporelle. Si l’agence change, est-ce que l’architecte change aussi avec elle ? Des conséquences de la cinquième journée “productive autrement” à celles du partage de l’espace de travail avec d’autres activités publiques et privées, des particularités professionnelles des déserts architecturaux aux enjeux écologiques propres aux territoires ruraux, nous aborderons les pas de côtés géographiques, spatiaux et temporels effectués par ces jeunes praticien·es.

La captation de la table ronde sera à retrouver sur les chaînes youtube de l’ensa Nantes et l’Ardepa

Du 24 septembre au 21 novembre 2025,

du lundi au vendredi, de 9h à 18h

à l’étage 1A de l’ensa Nantes (place centrale), en suivant la signalétique

Entrée libre

pour en savoir plus, rdv sur www.japl.fr

Cette exposition réunissant 7 agences et l’équipe régionale AJAP 2023 est l’occasion de poser de nouvelles pistes de réflexion pour l’aménagement des territoires habités et naturels de demain face aux enjeux de durabilité et de sobriété que nous impose l’urgence socio-écologique du XXIe siècle.

Lauréats JAPL 25 : Atelier du Ralliement, Atelier iso, Bientôt architectes et urbanistes, Figura, Fleuve, Loom Architecture et socle

Lauréats régionaux AJAP 23 : Arnou architectes

Commissariat : Jean Favreau et Marie Tesson, doctant.e.s et Lucile Garnier, docteure en architecture sous la coordination de Pauline Ouvrard, enseignante-chercheuse à l’ensa Nantes et commissaire de l’édition précédentes

Production : Ardepa, ensa Nantes et Union Régionale des CAUE Pays de la Loire

ensa Nantes 6 quai francois mitterrand, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://japl.fr/ »}]

Dans le cadre des JAPL 2025, discussion entre les agences d’architecture lauréates Atelier Iso, Atelier du Ralliement, Bientôt architectes et urbanistes et Fleuve. architecture urbanisme

Ardepa – photogtaphie Atelier du Ralliement